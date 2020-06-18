السياحة توضح حقيقة عودة تقديم الأراجيل في المطاعم قريباً

أكد مدير الجودة والرقابة في وزارة السياحة زياد البلخي أن منع أو إعادة تقديم الأراجيل في المنشآت السياحية هو قرار تابع للجنة الوزارية المختصة بمتابعة شؤون فيروس كورونا، مؤكداً أن القرار ليس تابع لوزارة السياحة.



وبيّن البلخي لـ إذاعة “شام إف إم”، أنه من الممكن أن تعود الأراجيل في المقاهي والمطاعم بعد نتيجة التقييم الذي سيبدأ الشهر القادم في حال كانت الظروف الصحية العامة مستقرة.



وأضاف مدير الجودة والرقابة في وزارة: “طلبت غرف السياحة في المحافظات إعادة تسعير الخدمات المقدمة في المقاهي، وسنتخذ الإجراءات لدراسة هذا الموضوع”، مؤكداً أنه من غير الممكن أن تصل تكلفة الأرجيلة لـ ٥٠٠٠ ليرة سورية عند عودتها.



وفي 2 من الشهر الحالي، عادت المنشآت السياحية بجميع أنواعها بما فيها المتنزهات والمطاعم وفق الاشتراطات والمعايير التي وضعتها وزارة السياحة فيما يخص طواقم العمل ورواد المنشآت والتباعد المكاني ومنع تقديم الأراجيل حفاظاً على الصحة العامة على أن يتم تقييم المرحلة الأولى لمعاودة هذا النشاط بعد /30/ يوماً.



وبدأت الحكومة في منتصف شهر آذار الفائت بتطبيق مجموعة من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالتصدي للفيروس، منها تعليق الدوام في الجامعات والمدارس، إضافةً إلى إغلاق المطاعم والمقاهي، مؤكدةً أنه يمكن اللجوء إلى فرض حظر التجول التام والشامل في أي لحظة.



وفي 30 أيار الفائت، قّررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء إعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة الإغلاق (ومنع الأراجيل) من الضرائب عن شهري آذار ونيسان، مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.