السياحة تلزم الملاهي الليلية ضمن مدينة جرمانا بالعمل كمطاعم فقط

ألزمت مديرية سياحة ريف دمشق في وزارة السياحة أصحاب المنشات السياحية العاملة بصفة ملهى أو ناد ليلي، والواقعة داخل المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا بالعمل كمطعم فقط، مشددة على عدم إقامة برامج فنية تحت طائلة سحب الترخيص وإغلاق المنشأة، وإلا فعليها تغيير الواقع التشغيلي لها لأي من المهن المسموح بها.



وفيما يخص المنشآت الواقعة خارج المخطط التنظيمي والعاملة بصفة ملهى أو ناد ليلي، فأنه سيتم الكشف عليها من قبل مديرية السياحة ومجلس مدينة جرمانا وستكون المعالجة وفق الأنظمة والقوانين النافذة أصولاً.



مدير سياحة ريف دمشق وائل كيال كشف عن قيام المديرية بتنظيم 65 ضبطاً بحق منشآت مخالفة في مدينة جرمانا تم بموجبها إغلاق /٣٠/ منشأة مخالفة لأصول وشروط الترخيص السياحي أو لقيامها بمزاولة مهنة دون حصول على التراخيص.



كيال بين أنه منذ بداية عام ٢٠١٩ وحتى تاريخه قامت المديرية بـ١٢ جولة رقابية على المنشآت السياحية العاملة في مدينة جرمانا.وأشار مدير سياحة الريف إلى اجتماع اللجنة المكلفة بالكشف على المنشآت السياحية التي تم منحها صفة ناد ليلي ومطعم.



وأشار إلى أنه وبعد عدة اجتماعات أوصت اللجنة أن يقوم مجلس مدينة جرمانا بالمعالجة وفق الأنظمة والقوانين النافذة وسحب وإلغاء التراخيص والقرارات الممنوحة للمنشآت السياحية العاملة بصفة ناد ليلي والإبقاء على صفة مطعم فقط بالنسبة للمنشآت التي تقع داخل المخطط التنظيمي شريطة أن تكون محققة المواصفات والاشتراطات وفق القوانين والأنظمة النافذة أصولاً، كما أوصت اللجنة بعدم منح أي ترخيص إداري بصفة ناد أو ملهى ليلي داخل المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا.



والتزمت اللجنة إنذار أصحاب المنشآت التي تم ترخيصها إدارياً بصفة مطعم والالتزام بالترخيص الممنوح لها وعدم إقامة برامج فنية تحت طائلة سحب الترخيص وإغلاق المنشأة، والقيام بالكشف على المنشآت العاملة بصفة ملهى أو ناد ليلي التي تقع خارج المخطط التنظيمي لمدينة جرمانا من قبل مديرية السياحة ومجلس مدينة جرمانا للمعالجة وفق الأنظمة والقوانين النافذة لذلك أصولاً، ورفع المقترح لكل حالة إلى المحافظة.



الوطن