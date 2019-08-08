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السياحة تكثف الجولات الرقابية استعداداً لعيد الأضحى

طلبت وزارة السياحة من مديرياتها في المحافظات تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية ومنشآت الإطعام ولاسيما في الساحل استعداداً لعطلة عيد الأضحى المبارك.


ودعت الوزارة إلى الالتزام بجودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية وتوافقها مع معايير ومتطلبات تصنيفها واتخاذ كل تدابير السلامة في الشواطئ المفتوحة وأحواض السباحة، إضافة إلى التدقيق والتأكيد على الشروط الصحية لحفظ المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها ومصادرها وطريقة وأدوات تحضير المواد مع مراعاة النظافة العامة في المطبخ والمرافق.


وأكدت الوزارة أنها وجميع مديرياتها جاهزة لاستقبال الشكاوى من حيث الإعلان الواضح عن الأسعار وعدم تجاوز السعر المحدد وفق مستوى تصنيف المنشأة.

 


تشرين