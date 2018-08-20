السياحة تعلن عن مسابقة واختبار للتعاقد مع عاملين من جميع الفئات

أعلنت وزارة السياحة عن إجراء مسابقة واختبار للتعاقد السنوي مع عاملين من الفئات “الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة” بموجب عقود سنوية في الوزارة والجهات التابعة لها في محافظات “دمشق وريف دمشق و حلب و اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة والسويداء ودرعا والحسكة ودير الزور والقنيطرة”.

وبينت الوزارة في إعلان لها الاختصاصات والمؤهلات العلمية المطلوبة للفئتين الأولى والثانية وهي إجازة في الاقتصاد و الحقوق و الآثار والإعلام باختصاصات العلاقات العامة والإعلام صحافة ونشر إعلام الكتروني وإجازة في الآداب من اختصاصات اللغات انكليزي و فرنسي و روسي و صيني و اسباني و فارسي و آرامي وإجازة بالسياحة اختصاص “إدارة سياحية و إدارة فندقية” وإجازة في الفنون الجميلة من اختصاصات “تصميم غرافيك و مصمم إعلاني و عمارة داخلية مصمم ديكور”.

وبالنسبة للفئة الثانية أشارت الوزارة إلى المؤهلات العلمية المطلوبة وهي المعهد التقاني للحاسوب قسم ” شبكات حاسوبية و هندسة برمجيات” والمعهد التقاني الإحصائي قسم إحصاءات تطبيقية والمعهد التقاني للفنون التطبيقية من اختصاص تصوير ضوئي والمعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية اختصاصات “إلكترون” تحكم واتصالات وكهرباء و تبريد وتكييف و آليات والمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية أو مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي “اختصاص مطبخ أو مطعم و الثانوية بفروعها” وبالنسبة للفئة الثالثة “شهادة التعليم الأساسي وشهادة خبرة مهنية باستخدام الحاسب” و الفئة الرابعة “شهادة التعليم الأساسي وشهادة خبرة مهنية في الاختصاصات التالية كهرباء ” صيانة أجهزة التكييف والتبريد” مهني نجار التمديدات الصحية شهادة سوق عمومي – مراسل أما الفئة الخامسة شهادة تعليم أساسي للعمل بصفة مستخدم – حارس.

وخصصت الوزارة نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها لذوي الشهداء وفق القانون رقم 36 لعام 2014 وتعديلاته وتعليماته الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2015.

يبدأ تقديم الطلبات للاشتراك في المسابقة والاختبار اعتباراً من 16-9-2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من 15-10 -2018 في ديوان الوزارة في “منطقة فكتوريا”.

لمعرفة المزيد والثبوتيات المطلوبة يمكن الاتصال على الرقم “224070” أو زيارة موقع الوزارة الالكتروني.