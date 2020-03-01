السياحة تحصر استخدام الخراطيم البلاستيكية المختومة لتقديم خدمة الأراكيل

أصدرت وزارة السياحة في سورية قراراً تلزم بموجبه أصحاب المنشآت السياحية (المطاعم والمقاهي) بتقديم الخراطيم البلاستيكية المختومة حصراً لخدمة الأراكيل.



ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن القرار فرض استخدام الخراطيم البلاستيكية المختومة والتي تستخدم لمرة واحدة فقط حصراً، مطالبةً بضرورة الالتزام تنظيف وتعقيم الأركيلة بعد كل استخدام، بهدف الحفاظ على الصحة العامة ضمن إطار اتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية في منشآت الإطعام السياحي، والتدقيق من قبل لجان الضابطة العدلية وتحرير الضبوط اللازمة بحق المنشآت المخالفة.



وخلال العام الفائت، أكدت وزارة السياحة السورية على التقيد بمنع تقديم الأراكيل لمن لم تتجاوز أعمارهم 18، وذلك بتوجيهات وتعاميم لمختلف المنشآت السياحية في المحافظات وطلب الهوية الشخصية لمن يشك في عمره مبينةً اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين تصل إلى إغلاق المنشأة في حال التعمد في المخالفة.



الجدير بالذكر أنه في عام 2009 صدر مرسوم يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة، ومنعت إعلانات منتجات التبغ، وحدد المرسوم الأماكن العامة، مثل المطاعم والمقاهي والحانات وغيرها من الأماكن المشابهة، فشرع بعض ملاك تلك الأماكن بتخصيص مناطق خاصة للتدخين، لكن لم يتم منع من هم تحت السن القانونية من التدخين، رغم وجود قانون يمنع ذلك منذ سنوات.