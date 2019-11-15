السويداء .. جريمة قتل في جامعة “عريقة” ضحيتها أحد الطلاب

قتل طالب جامعي إثر طلق ناري، وأصيب طالب آخر في مدخل كلية الآداب ببلدة عريقة في السويداء يوم أمس.



والضحية طالب جامعي يبلغ من العمر 18 عاماً، قضى إثر طلق ناري خلال تواجده في جامعة “عريقة” فيما أصيب الطالب الذي نشب خلاف بينه وبين القاتل الذي أطلق النار بشكل عشوائي.



وأوضحت مصادر محلية أن القاتل الذي لاذ بالفرار هو من أخطر المجرمين في المنطقة، ومسؤول عن عشرات عمليات الخطف.

وامتنع اليوم عدد من طلاب كلية الآداب في بلدة عريقة عن الدوام مطالبين بإيجاد حلول لمعاناتهم في الجامعة التي تبعد عن مركز المدينة ولا زال فيها عصابات تقوم بالخطف.



كما تحدث الطلاب عن مشاكل يومية تواجههم والتي تركزت على موضوع المواصلات والتنقلات بشكل عام، مطالبين بنقل الجامعة التي تضم أكثر من 10 آلاف طالب، لمكان أفضل.



أثر برس