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السويداء : إلغاء بيع الخبز من المنافذ والعودة لـ «المعتمدين»

كشف مدير فرع المخابز في السويداء، علاء مهنا، عن إصدار قرار بإلغاء البيع من المنافذ التابعة للمخابز والعودة لتوزيع الخبز عن طريق المعتمدين الدائمين والمؤقتين الذين تم اعتمادهم سابقاً بدءاً من يوم الاثنين القادم مع إجراء بعض التعديلات.

وأشار إلى أن القرار يأتي نتيجة الازدحام الذي شهدته المخابز الآلية والخاصة على ساحة المحافظة، منوهاً بأنه سيتم العمل على متابعة إحداث أكشاك تابعة للفرع في مختلف أحياء مدينة السويداء.

وأوضح أن الهدف من إلغاء الاعتمادات المؤقتة كان الحيلولة من رفع المعتمدين أسعار ربطة الخبز ولاسيما بعد ارتفاع أسعار أكياس النايلون إلى أكثر من 25 ليرة للكيس الواحد إضافة للحد من لجوء البعض لبيع مادة الخبز كعلف بعد ارتفاع سعر كيلو الخبز اليابس إلى 150 ليرة.

 


 
الوطن