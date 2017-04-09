السويد تفتتح متحف الفشل

من المقرر أن تصبح مدينة هلسنجبورج في جنوبالسويدمقر متحف جديد لأكثر المنتجات سوءا يحمل اسم "متحف الفشل".



وعندما يفتح متحف الفشل أبوابه يوم 7 يونيو، سيتمكن الزوار من مشاهدة أكثر الأفكار والمنتجات الفاشلة، من بينها منتجات ما بعد الحلاقة من هارلي ديفيدسون وغيرها.



ويقول صامويل ويست، وهو عالم نفسي وباحث في مجال الابتكار يساهم بمجموعته الخاصة من 50 ابتكارا فاشلا في المعرض، وهو أيضا أمين المتحف، إن "المتحف مبتكر"، لأن بعض الفاشلين لا يتعلمون من أخطائهم، ويحافظون عليها في سرية تامة.



ويضم المعرض الغريب بالمتحف مجموعة من العناصر من بينها قناع استخدم في أفلام الرعب التي تصنعها هوليود وأيضا قلم "بيك" مصمم للنساء، إلا أن النساء لم تهتم بدفع مبالغ نقدية إضافية من أجل قلم جاء باللون الوردي أو الأرجواني.

وكالات