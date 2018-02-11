السوريون يوزعون الحلوى تحدوهم روح التحدي

وعلى صعيد مجلس الشعب أشار عضو المجلس نبيل صالح إلى أنه وبعد مرور 45 عاماً، فإن «سورية تعيد خلط الأوراق وتغير قواعد اللعبة مع العدو الإسرائيلي وعملائه»، وأضاف في صفحته على «فيسبوك»: «الوضع الآن أن إسرائيل ستتضرر في حالة الرد أو عدم الرد، لذلك قد تأتي نقلتها عبر الأميركان، غير أن حلفاء سورية يقفون معها، وكذلك حلفاء إسرائيل،

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