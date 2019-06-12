السوريون ينفقون 260 مليار ليرة على المكالمات والإنترنت عبر الجوال!

بلغ عدد مستخدمي الموبايل في سورية نحو 15 مليون مستخدم بنهاية 2018، أنفقوا بحدود 260 مليار ليرة سورية على المكالمات والرسائل والإنترنت وذلك بحسب التقرير السنوي لشركتي الاتصالات.



وأشار التقرير، إلى أن حصة "شركة سيريَتل موبايل تيليكوم" من عدد المشتركين بلغت 65% أنفقوها على استخدام الموبايل 184 مليار ليرة في 2018، بينما كانت حصة "شركة MTN" من المشتركين 35% وبلغ إنفاقهم 76 مليار ليرة.



وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، فقد أنفقت الشركتان 1.06 مليار ليرة في 2018، منها 843 مليون ليرة لـ"شركة سيريتل" و225 مليون ليرة لـ"شركة MTN" وذلك من خلال دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والسياحية والاقتصادية وغيرها.



ووقعت الشركتان اتفاقاً مع "الشركة السورية للاتصالات" في 2015 يقضي بتقاسم جديد للإيرادات بينهما حيث تحصل الحكومة السورية على 50% من الإيرادات في السنة الأولى وفي السنتين الثانية والثالثة تنخفض النسبة إلى 30%، وبدءاً من هذا العام الماضي وحتى 2034 تصبح النسبة 20%.



وربحت MTN نحو 8.2 مليارات ليرة سورية خلال العام الماضي 2018، مقابل أرباح بلغت حوالي 6.2 مليارات ليرة في 2017، بارتفاع نسبته 33%.



ويبلغ رأسمال الشركة 1.5 مليار ليرة، فيما يسجل عدد الأسهم المصدرة 15 مليون سهم، وعدد المساهمين فيها 30، والمؤسسين 5.



وبحسب الاقتصادي، تمتلك "شركة انفستكوم موبايل كوميونيكاشن ليميتد" حصة 72.98 من أسهم "MTN"، والتي تتبع للشركة الأم "MTN Group Limited" ومقرها جنوب إفريقيا.



وبلغت أرباح "شركة سيريَتل موبايل تيليكوم" في 2018 نحو 58.5 مليار ليرة سورية، مقارنة بـ41.9 مليار ليرة في 2017.



ويبلغ رأسمال الشركة 3.35 مليارات ليرة، وعدد الأسهم المصدرة 33.5 مليون سهم، فيما يصل عدد المساهمين إلى 6,319 مساهماً، وعدد المؤسسين لـ5.