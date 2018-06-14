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السوريون يطورون الدبابات “لترى” في الليل والنهار

يستمر الجيش السوري في تزويد دباباته بمصور حراري. وتوجد هذه التقنية على “تي-72” وكذلك على الدبابات القديمة مثل “تي-55أم في”.

وكانت أجهزة الأشعة تحت الحمراء المستخدمة سابقا عرضة للضربات المختلفة، وكانت تتعطل باستمرار. وكان مداها بضع مئات من الأمتار فقط.أما أجهزة التصوير الحراري فلا تتأثر بالأضواء الساطعة وهي “ترى” لمسافة أطول بكثير. فهي قادرة على الكشف عن الهدف على بعد 4 كم وتحديد نوع الهدف على بعد 1.5-2 كم، وفقا لفيستنيك موردافي.


وتم تطوير هذه التقنيات من قبل مهندسي مركز البحوث السوري، ويتم استخدام قطع أجنبية عند إنتاجها.



وكالات

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