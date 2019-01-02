السوريون يؤسسون أكثر من 2,000 شركة في هولندا

تضاعفت أعداد الشركات السورية المسجلة في غرفة التجارة الهولندية إلى 2,200 شركة حتى تاريخه، كما تزايدت أعداد السوريين الحاصلين على الإقامة والذين يعملون بمشاريعهم الخاصة خلال العامين الأخيرين.



ونقلت قناة “RTL Z” الهولندية عن خبيرة الاندماج إيفون روليارت قولها إن السوريين يقبلون بشكل متزايد على إنشاء مشاريعهم الخاصة في هولندا، رغم الصعوبات التي يعانوها كونهم لا يتحدثون الهولندية.



ويقول أحد المستثمرين السوريين ضمن هولندا يدعى أغيد الشرفاوي، إن الصعوبة ليست فقط في اللغة إذ يجب على القادمين حديثاً معرفة ثقافة العمل والشركات في هولندا.



ويدير الشرفاوي شركة في مدينة خرونينغن الهولندية، ومهمتها مساعدة القادمين حديثاً بالعثور على عمل وإنشاء مشاريعهم الخاصة، آملاً أن تكون شركته خلال عامين أكبر شركة تدريب للوافدين الجدد في هولندا.



وأعلن “المكتب المركزي للإحصاء” الهولندي مطلع العام الجاري، عن قدوم حوالي 16 ألف شخص سوري إلى هولندا في 2017، أي أقل بعشرة آلاف شخص عن العام الذي سبقه.



وتشير الأرقام إلى مساهمة السوريين في اقتصادات الدول التي قصدوها خلال الأعوام الماضية، فعلى سبيل المثال وصل عدد الشركات السورية في تركيا إلى 7,599 شركة، وذلك من مطلع 2013 وحتى نهاية تشرين الأول 2018، أي خلال 6 أعوام.



واستثمر السوريون أيضاً 13.9 مليون دينار ما يعادل 8.53 مليار ليرة سورية تقريباً في عقارات الأردن، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2018، كما يستثمرون 800 مليون دولار في مشاريع عدة ضمن مصر.