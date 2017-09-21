السوريون لا يأكلون طحين القمح المدوّد, وصفقة المليون طن ألغيت

موضوع تم إثارته مجدداً من قبل موقع خارجي حول دخول كميات من الأقماح إلى سورية فيها آفات وغير صالحة للاستخدام البشري بعد تغيير منشئها على أنها أقماح روسية متهماً جهات معينة بالتواطؤ بذلك.

مصادر وزارة الزراعة أوضحت أن هناك أربع فحوص تخضع لها الأقماح المستوردة ابتداءً من فحوص الطاقة الذرية التي تقوم بفحص الباخرة عن طريق الإشعاع النووي وهو فحص أولي ودقيق، لتأتي بعده فحوص مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مخبر صلاحية الاستهلاك البشري ومخبر الحبوب بخصوص الإجرام والشوائب والمواصفات ومن ثم تخضع لفحص أخير في مخبر وزارة الزراعة الخاص بالآفات.