السوريون على موعد مع 400 ألف طن من البطاطا

وصل تتبع زراعة محصول البطاطا للعروة الربيعية للموسم الحالي حتى تاريخه إلى زراعة أكثر من 15500 هكتار بطاطا من أصل أكثر من 19500 هكتار خطط له بنسبة تنفيذ 79%.



وأشار مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، عبد المعين قضماني، أن أعلى مساحة زراعة بطاطا للعروة الشتوية كانت في محافظة حلب تليها محافظة ادلب ثم طرطوس وحماة تليها درعا والغاب ثم حمص.



وعن زراعة البطاطا للعروة الصيفية بيّن القضماني أن أعلى نسبة تنفيذ كانت في محافظة ريف دمشق تليها السويداء وحماة.

وأشار قضماني إلى أن الإنتاج المتوقع من محصول البطاطا قد يصل إلى 400 ألف طن.



المصدر: تشرين