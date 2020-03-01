السورية للطيران: لا يمكن توقيف الحياة بسبب فيروس كورونا

أكد مدير عام المؤسسة العامة السورية للطيران المدني باسم منصور أنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا أصدرت الجهات الصحية والرقابية في وزارة الصحة والمراكز الصحية التابعة للمطارات تعميماً بالتدقيق على كافة المسافرين ويتم فحصهم بشكل دقيق، وأي أعراض تظهر على المسافر يتم عزله مباشرة عن طريق وزارة الصحة.



وبيّن منصور في حديث له على إذاعة “ميلودي إف إم” أن “هذه الإجراءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي عممت على وزارات الصحة إضافةً لمنظمة الطيران المدني العربية”.



وفيما يتعلق بالدول التي أوقفت رحلاتها إلى إيران، أوضح منصور أن “هذه إجراءات تتعلق بكل دولة وهذا الإجراء محلي، ولكن منظمة الصحة العالمية لم تطلب ذلك”، مبيناً أنه “لا يمكن توقيف حركة المطارات في العالم ولا يمكن توقف الحياة وإنما تتخذ الإجراءات الوقائية”.



أما عن توزيع الكمامات على المسافرين، قال منصور إنه “لا يتم توزيع كمامات على المسافرين وإنما يتم توزيعها على الطاقم الطبي في المطارات بسبب احتكاكهم بالمسافرين”، مشيراً إلى أنه “يتم تعقيم حرم المطار ومن ثم تعقيم الطائرات، علماً أنه ليس لدينا رحلات مباشرة على الصين، لدينا رحلات من كافة الدول التي تطير إليها أجنحة الشام أو باقي الخطوط ويتم تعقيمها وتعقيم منطقة القدوم عند عودتها”



ونفت وزارة الصحة السورية تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مطالبةً بتوخي الحذر عند نقل أي خبر لعدم بث الذعر بين المواطنين.



وكانت وزارة الصحة قد جهزت مؤخراً المخبر المرجعي بالوزارة بكل وسائل التشخيص المتعلقة بفيروس كورونا الجديد للكشف عن أي حالة مشتبه بها مع مواصلتها تطبيق إجراءاتها الصحية المشددة على المعابر الحدودية وفي المطارات حيث يتم قياس درجات الحرارة للقادمين إلى سورية وإجراء الفحوص اللازمة للحالات المشتبه بها ولا سيما القادمين من الصين وشرق آسيا، حيث تتم تعبئة استمارة خاصة بأسمائهم ومكان إقامتهم ومتابعة حالاتهم الصحية خلال 14 يوماً وهي مدة حضانة الفيروس.