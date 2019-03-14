السورية للطيران تعلن عودة الرحلات من أبو ظبي إلى اللاذقية وبالعكس

أعلنت مؤسسة الطيران العربية السورية عن عودة الرحلات من أبو ظبي إلى اللاذقية وبالعكس ابتداء من يوم الثلاثاء السادس والعشرين من آذار الجاري.



وبين المهندس فادي خير بيك رئيس فرع المؤسسة باللاذقية أن هذه الرحلات مستمرة كل يوم ثلاثاء بهدف تغطية الطلب الكبير على السفر من الإمارات إلى سورية وخاصة في ظل وجود جالية سورية كبيرة موزعة في الإمارات ومع بدء فصل الربيع واقتراب العطلة الصيفية.



وأضاف أن هذه الرحلة تضاف إلى الرحلة الأسبوعية التي استمرت الشركة بتسييرها من الشارقة إلى اللاذقية وبالعكس كل يوم جمعة لافتا إلى أن مطار الباسل يخدم شرائح كبيرة من الراغبين بالقدوم إلى سورية نظرا لقربه من محافظات حلب وحماة وطرطوس وحمص.



وأشار إلى أن إعادة تشغيل خط أبو ظبي “سيؤمن إيرادات إضافية للمؤسسة وسيخفف على القادمين عناء الخيار الثاني وهو مطار بيروت ما يوفر الوقت والجهد عليهم”.



إلى ذلك أشار المهندس خير بيك إلى أن المؤسسة تعمل على تشغيل 3 محطات آخرى من اللاذقية إلى القاهرة والدوحة والكويت وبالعكس كما تدرس في الوقت ذاته تشغيل رحلة أسبوعية إلى موسكو مع بداية فصل الصيف.



سانا