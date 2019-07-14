السورية للحبوب: استلام الأقماح من فلاحي الحسكة في مراكز بديلة بالمحافظات ودفع نفقات النقل

أكد المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أن إيقاف استلام الأقماح من الفلاحين والمنتجين هو فقط في محافظة الحسكة مع إتاحة المجال لهم لتسليم أقماحهم في مراكز المؤسسة في محافظات بديلة هي الرقة وحلب وحمص وحماة ودمشق على أن تتكفل المؤسسة بدفع نفقات النقل وفق التسعيرة المعتمدة.



وبين قاسم في تصريح له اليوم أن قرار وقف عملية استلام القمح في الحسكة جاء بسبب قيام ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وميليشيا ما يسمى “الاسايش” بإجراءات تحول دون الاستمرار باستلام المحصول في المراكز المعتمدة بالحسكة.



وأكد قاسم أن عملية استلام الأقماح من الفلاحين والمنتجين ما زالت مستمرة في باقي مراكز السورية للحبوب المنتشرة في المحافظات الأخرى.