السورية للتجارة: هناك خطأ في “تكامل” ونعمل على تشميل جميع أفراد الأسرة بمخصصات البطاقة الذكية

اشتكى بعض السوريين من عدم تمكن جميع أفراد الأسرة من استلام مخصصات السكر والرز والشاي من صالات المؤسسة السورية للتجارة عبر البطاقة الذكية.



وأكد مدير المؤسسة السورية للتجارة في دمشق يوسف عقلة، صحة الشكاوى المتعلقة بعدم تشميل أفراد الأسرة غير الحاصلين على البطاقة الشخصية “الهوية” بمخصصات البطاقة الذكية، أي أن الأسرة التي تضم أطفالاً دون الـ 15 سنة لن تحصل إلا على حصة الأم والأب فقط من تلك المواد.



وأوضح عقلة أن مصدر الخلل هو الشركة المعنية بالبطاقة الذكية “تكامل، لافتاً إلى أن المؤسسة تواصلت مع الشركة لحلّ هذه المشكلة، كون القوائم الاسمية لديها والمتعلقة بالمحروقات لم تعدّل بعد إدخال المواد الغذائية على البطاقة وبقيت على حالها، ما أحدث خللاً في التوزيع.



وفيما يخص الإجراء الواجب على المواطن اتباعه في هذه الحالة، بيّن عقلة أنه يجب على المواطن مراجعة الشركة المسؤولة عن البطاقة الذكية “تكامل”، وتصحيح المعلومات المسجلة لديها، مشدداً على أن حق المواطن محفوظ في هذه الحالة، وبعد تصحيح الخطأ يستلم كامل مخصصاته.



كما أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة في دمشق على أن كل المواد مغلفة ومختومة بشعار المؤسسة السورية للتجارة لمنع الإتجار بها، حيث كان يحدث حالات للإتجار بالمواد في الفترات السابقة وذلك للاستفادة من الفارق السعري.



وبدأت صالات المؤسسة السورية للتجارة، مطلع شهر شباط الحالي، بتطبيق بيع المواد الغذائية عبر البطاقة الذكية، وتتضمن مادة السكر بمعدل 1 كيلوغرام للشخص بسعر 350 ليرة سورية على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوغرامات شهرياً ومادة الرز 1 كيلوغرام للشخص بسعر 400 ليرة بحيث لا تتجاوز حصة الأسرة 3 كيلوغرامات والشاي 200 غرام للفرد بـ 900 ليرة على ألا تتجاوز الكمية للأسرة 1 كيلوغرام شهرياً.