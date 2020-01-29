السورية للتجارة توضح سبب نقص بعض المواد بصالاتها.. والزيت والمعلبات للبطاقة الذكية مستقبلاً

لاحظ بعض المواطنين وجود نقص في بعض المواد المطروحة ضمن صالات السورية للتجارة، فيما عزا مصدر بالمؤسسة سبب ذلك النقص لعمليات الجرد.



وتعليقاً على ذلك، قال مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم أن النقص شمل بعض أنواع الزيت والمعلبات والسكر وغيرها.



وأرجع نجم، سبب عدم وجود بعض المواد في صالات المؤسسة لعملية “الجرد” التي تجري حالياً في صالات المؤسسة استعداداً لآلية التوزيع الجديدة الخاصة بالسكر والرز.



وأضاف نجم: “السبت 1 شباط سيتم بيع الرز والسكر والشاي على البطاقة الذكية، حيث نعمل على جرد ما هو موجود في صالات السورية للتجارة قبل أن يبدأ العمل بالبطاقة الذكية”.



وأردف أن الرز والسكر والشاي سيتم بيعهم في الصالات على البطاقة الذكية تبعا لذلك لم يعد بالإمكان البيع بطريقة عادية.

وكشف مدير عام السورية للتجارة أنه مستقبلاً ممكن أن يتوسع الموضوع ويضاف على البطاقة الذكية الزيت والمعلبات.

علي خزنه