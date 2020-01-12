السورية للتجارة تفتتح 4 منافذ جديدة للبيع في مدينة حماة

افتتحت المؤسسة السورية للتجارة فرع حماة 4 منافذ للبيع المباشر في إطار عمله المستمر للتوسع بعدد الصالات والمراكز والتدخل الإيجابي في الأسواق.



وبيّنت مديرة فرع المؤسسة صباح سرميني، أن المنافذ الأربعة توزعت في قرى وبلدات معردس وصوران وكرناز في ريف المحافظة الشمالي، إضافةً إلى منفذ في بلدة تلدرة بمنطقة سلمية.



كما لفت سرميني إلى أنه تم تزويد هذه المنافذ بتشكيلة واسعة من المواد الغذائية والاستهلاكية وبأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 20%، مشيرةً إلى أنه تم تنفيذ أعمال إعادة تأهيل منافذ البيع في كل من صوران ومعردس وكرناز التي تضررت جراء الأعتداءات.



وأضافت أن المؤسسة تعمل حالياً لإعادة افتتاح عدد من منافذ البيع المباشر في كل من طيبة الإمام ومورك بعد الانتهاء من إعادة تأهيلها، وذلك لتلبية متطلبات الأهالي الذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم في ريف حماة الشمالي بعد أن استعادها الجيش.



ونوهت سرميني إلى أهمية افتتاح منفذ للبيع المباشر في بلدة تلدرة بمنطقة سلمية والذي يخدم نحو 30 ألف نسمة، متابعةً أن عدد منافذ البيع التابعة لفرع المؤسسة يبلغ 122 منفذاً موزعاُ في مختلف مناطق المحافظة.



وقبل يومين، أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن المؤسسة تستكمل عمليات التدريب والتحضيرات في صالاتها للبدء بتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية، مبيّناً أن خطة العمل تتضمن البدء بالتوزيع مطلع شهر شباط المقبل.

سانا