السورية للتجارة تفتتح مهرجان للسجاد والحرامات والمدافئ في طرطوس

أكد مصدر في المؤسسة السورية للتجارة في طرطوس، عدم تأثر الأسعار في صالات ومنافذ بيع المؤسسة بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السـورية في السوق الموازية، مضيفاً أن المواد الأساسية لم يطرأ عليها أي تغيير في صالات السورية للتجارة.



وبين المصدر أن مبيعات الفرع بلغت 284 مليوناً خلال الشهر الماضي من العام الحالي.



وأضاف المصدر أنه تم افتتاح مهرجان “للسجاد الصوفي والحرامات والمدافئ في المجمع الاستهلاكي في طرطوس تلبية لحاجة المواطنين من هذه المواد وبأسعار منافسة وبألوان متعددة ضمن تشكيلة واسعة ترضي جميع الأذواق، كما تم بداية شهر تشرين الأول افتتاح صالة الصفصافة والعمل بها بعد أن تم تجهيزها بكافة المستلزمات، وتم تزويدها بكافة المواد المتوافرة لدى المؤسسة والتي تلبي جميع احتياجات المواطن في بلدة الصفصافة والقرى المجاورة”.

سلة السورية للتجارة:



وعلى إيقاع ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية في مختلف المحافظات، أعلنت المؤسسة السورية للتجارة طرح سلة غذائية بقيمة 10 آلاف ليرة في صالاتها ومنافذ البيع التابعة لها في المحافظات اعتباراً من بداية الشهر القادم وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتدخلها الإيجابي في السوق.



المؤسسة أكدت أن طرح هذه السلة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة وتضم السلة 5 كيلوغرام سكر أبيض و3 كيلوغرام أرز و3 كيلوغرام برغل و1 كيلو غرام شعيرية و1 كيلوغرام معكرونة و1كيلوغرام عدس مجروش و 1 كيلو غرام حمص حب و 1 كيلو غرام عدس حب و2 ليتر زيت دوار الشمس و علبة سمنة.



تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة السورية للتجارة انطلقت مطلع عام 2017، نتيجة دمج مؤسسات التدخل الإيجابي الثلاث، وتجاوز عدد صالاتها في مختلف المحافظات 1500 صالة ومنفذ بيع.



باسل يوسف



