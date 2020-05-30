السورية للتجارة تفتتح صالة جديدة في اللاذقية

افتتحت المؤسسة السورية للتجارة اليوم صالة تشرين في حي المشروع السابع بمدينة اللاذقية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها ورفدها بالمواد الغذائية والاستهلاكية والأدوات الكهربائية إضافة إلى الخضار والفواكه والألبان والأجبان إلى جانب مركز خاص لتوزيع المواد المقننة والغاز.



وذكر مدير عام المؤسسة أحمد نجم أن افتتاح الصالة يأتي ضمن التوجهات الحكومية للتوسع الأفقي في افتتاح الصالات ومنافذ البيع وتطويرها لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والتدخل الإيجابي في.



وبيّن نجم وجود خطة تعاون مع محافظة اللاذقية تتضمن افتتاح 129 منفذ بيع جديداً في جميع المناطق مؤكداً استمرار المؤسسة بالتوسع في افتتاح الصالات بجميع المحافظات.



من جهته، لفت مدير فرع المؤسسة باللاذقية شادي دلالة إلى أن صالة تشرين بعد إعادة تأهيلها تعتبر الثانية من حيث المساحة في المحافظة بعد مجمع أفاميا وتتجاوز مساحتها 750 متراً مربعاً وتخدم شريحة واسعة من أهالي المدينة.