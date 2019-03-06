"السورية للتجارة" تغيير ١١ مديراً في قرار واحد

في إطار اعاده هيكلة المؤسسة السورية للتجارة وضمن خطتها لاستثمار الطاقات والعناصر الكفؤة بشكل صحيح في مختلف مفاصل العمل من خلال ضخ دماء جديده تعمل على تطوير أساليب وآليات العمل بالمؤسسة، صدرت مساء أمس قرارات بتكليف واستبدال / ١١ / مديرا لتولي مهام اداريه اساسيه بالإدارة العامة وفي عدة فروع بالمحافظات.



وشمل التغيير كلا من مديري فروع دمشق وريف دمشق و طرطوس٠



اما التغيير في الادارة المركزية فشمل المديرية التجارية ومديريه التسويق الزراعي والحيواني ومديريه التخطيط ومديريه الشؤون الإدارية والمديرية المالية ومديريه منافذ البيع ومديريه النقل ومديريه الخزن والتوضيب.



وكشفت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمؤسسة السورية للتجارة ان عمليه ادارة استثمار الطاقات والكفاءات مستمرة لتقوم بدورها كمؤسسة تدخل ايجابي وترتقي بإدائها إلى المستوى المنشود في طريقة تقديم افضل الخدمات للمواطنين وبيع سلعها بإسعار مناسبة ومواصفات جيدة .



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