السورية للتجارة تطرح اللحوم بأسعار أرخص من الأسواق المحلية

أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أن سعر اللحوم في صالات البيع التابعة المؤسسة أقل بنحو 1500 ليرة عن الأسواق المحلية، لافتاً إلى أنه تم افتتاح 7 صالات بدمشق خاصة ببيع اللحوم و 3 صالات مخصصة لبيع السمك في مناطق التجارة وابن عساكر ومشروع دمر.



وأشار نجم إلى أنه تم نقل تجربة بيع اللحوم والخبز والغاز إلى المحافظات بعد طرحها في الصالات، إضافة إلى إدخال طريقة توضيب الخضار والفواكه للصالات بطريقة حديثة وإصلاح وحدات الخزن والتبريد، بحسب ما نشرته جريدة الوطن.



وبين نجم أن المؤسسة تلقت دعم مالي وصل إلى 4 مليارات ليرة من الحكومة بغية التوسع الأفقي.