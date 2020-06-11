السورية للتجارة تؤكد عدم وجود زيادة على أسعار المواد الغذائية المدعومة

أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، أن أسعار المواد المدعومة التي تباع عبر البطاقة الذكية ستبقى على حالها دون تغيير، حيث يباع كيلو السكر المدعوم بسعر 350 ليرة والرز بـ 400 ليرة سورية.



وبيّن نجم لموقع “الوطن أون لاين”، أن عمليات البيع مستمرة في كافة صالات المؤسسة ضمن المحافظات ولم تتوقف، موضحاً أنه يتم تزويد الصالات بالكميات المطلوبة، وبيع المادتين عن شهرين بدلاً من شهر واحد.



بدوره، صرّح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب، لوكالة “سانا”، بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية المدرجة على البطاقة الإلكترونية بقيت كما هي دون أي تعديل.



وتشهد الأسواق السورية ارتفاع كبير بالأسعار، حيث وصل سعر كيلو السكر حالياً في الأسواق إلى ألف ليرة سورية، والرز يباع الكيلو بـ 1600 ليرة، في حين وصل ليتر الزيت إلى 4 آلاف ليرة.



وبدأت المؤسسة السورية للتجارة مطلع شهر شباط الفائت، توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالاتها، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع آذار الفائت، وتحصل حالياً كل عائلة تمتلك بطاقة ذكية على 6 كيلو سكر و5 كيلو رز كحد أقصى، كما جرى سابقاً تخصيص 1.4 كيلو شاي و4 ليترات زيت قلي شهرياً كحد أقصى للعائلة، إلا أن توزيع الزيت والشاي توقف في نهاية نيسان الماضي لعدم توافرهما حالياً نتيجة صعوبات في عقود الاستيراد.