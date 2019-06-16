السورية للتجارة بصدد طلب عروض استيراد 100 ألف طن سكر

كشف المدير العام لـ"المؤسسة السورية للتجارة" أحمد نجم، أن المؤسسة بصدد استيراد 100 ألف طن من مادة السكر لطرحها في صالات ومنافذ بيع المؤسسة، مضيفاً أنها ستعلن عن طلب عروض لاستيراد الكمية.



وقال نجم في بيان للمؤسسة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن المؤسسة ستبيع السكر بعد تعبئته وتغليفه بأكياس تحمل شعارها، لافتاً إلى أن سعر كيلو السكر في صالاتها ومنافذ بيعها حالياً أقل من أسعار السوق بحوالي 85 ليرة سورية.



وأضاف مدير عام المؤسسة، أن استيراد السكر يأتي في إطار سعيها لتفعيل دورها في التدخل الإيجابي ولتعزيز الاحتياطي الموجود لديها من مادة السكر.



وبين نجم، أن المؤسسة تعمل حالياً على تخصيص ثلاث صالات ضمن مدينة دمشق لبيع الأسماك بنوعيات ممتازة وأسعار أقل من أسعار السوق، وذلك بعد نجاح بيع اللحوم.



وتابع أن الخطوة القادمة في عمل المؤسسة ستتركز على تعبئة الزيوت النباتية في معمل لها، إضافة إلى تعبئة جميع أنواع الحبوب من فول وحمص وعدس وفاصولياء بعد شرائها من الفلاحين مباشرة.



وصادقت "رئاسة مجلس الوزراء" مؤخراً على قرار اللجنة الاقتصادية المتضمن السماح لـ"المؤسسة السورية للتجارة" باستيراد 100 ألف طن من السكر.



ووصلت قيمة ما يباع من اللحوم شهرياً ضمن صالات مؤسسة التجارة إلى 40 مليون ليرة سورية، بحسب تصريح سابق لمدير فرع المؤسسة في ريف دمشق أحمد حناوي.



ووجّه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف مؤخراً إدارة السورية للتجارة، باستجرار مادتي الفروج واللحمة مباشرة من المربين والمنتجين اختصاراً لحلقات الوساطة، وتوفيرها في صالاتها ومنافذ بيعها بأسعار مناسبة.



وافتتحت المؤسسة صالات متخصصة ببيع اللحوم توزعت في 7 مناطق بدمشق، و3 داخل اللاذقية، وصالتين ضمن طرطوس، توفر اللحوم الطازجة والمبردة بأسعار تقل بنحو 20% عن السوق، حسبما قاله مؤخراً مدير السورية للتجارة أحمد نجم