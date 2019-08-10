السورية للتجارة بحمص تستلم 2000 طن من البطاطا

استلم فرع المؤسسة السورية للتجارة في حمص 2000 طن من البطاطا من المزارعين منذ بدء جني المحصول حتى الآن بهدف التدخل الإيجابي في الأسواق.



وبين مدير فرع المؤسسة عماد ندور أن الفرع في هذا العام بدأ بتسويق مادة البطاطا بشكل مبكر ووضعها في البرادات مع الاستمرار باستلام المحصول من المزارعين حتى انتهاء الموسم مشيرا إلى أن الاستلام يتم من مختلف قرى ريف حمص على أن يتم طرحها للمواطنين بالفرع والصالات التابعة له.



وأكد ندور أن لجانا مختصة تقوم باستلام البطاطا ضمن مواصفات معينة ويتم تحديد سعرها حسب نوعها وجودتها.

يذكر أن مديرية زراعة حمص قدرت الإنتاج للموسم الحالي من البطاطا الربيعية بـ 20331 طنا.