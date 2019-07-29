السورية للتجارة بحمص تستلم 1200 طن من البطاطا

استلم فرع المؤسسة السورية للتجارة في حمص 1200 طن من محصول البطاطا من المزارعين حتى الآن بهدف التدخل الإيجابي في الأسواق عند ارتفاع أسعارها.



وبين مدير فرع المؤسسة عماد ندور أن الفرع مستمر باستلام البطاطا من المزارعين حتى انتهاء الموسم مشيرا إلى أن الاستلام يتم من مختلف قرى ريف حمص على أن يتم طرحها للمواطنين بالفرع والصالات التابعة له.



وأكد ندور أن لجانا مختصة تقوم باستلام البطاطا ضمن مواصفات معينة ويتم تحديد سعرها حسب نوعها وجودتها.



يذكر أن مديرية زراعة حمص قدرت الإنتاج للموسم الحالي من البطاطا الربيعية بـ 20331 طناً.