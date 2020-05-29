السورية للتجارة باللاذقية تطرح كميات كبيرة من المتة في صالاتها... وهذه أسعارها!

أكد مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية شادي دلالة ، توافر جميع المواد الأساسية والغذائية بصالات المؤسسة في اللاذقية، مشيراً إلى توافر السكر والأرز للبيع بشكل حر بسعر 500 ليرة لكيلو السكر و575 ليرة لكيلو الأرز، والمرتديلا نوع “هنا” بسعر 490 ليرة على حين تباع في السوق بـ 700 ليرة.





ولفت دلالة إلى ضخ كميات من مادة المتة في جميع الصالات بسعر منافس للسوق، مبيناً أن سعر ظرف المتة نوع خارطة 150 ليرة (في السوق 350 ليرة)، والعبوة منها سعة 125 غراماً بـ 700 ليرة (في السوق 1200 ليرة)، وذلك ضمن سياسة المؤسسة بالتدخل الإيجابي في السوق من خلال الشراء من الشركة الأم مباشرة من دون أي وسيط، نافياً أن يكون ارتفاع سعرها بالسوق لطرحها عبر البطاقة الذكية، معيداً السبب لاحتكار التجّار للمادة.





وعن أسعار المنظفات، بيّن دلالة أن جميع أسعارها مخفضة عن السوق بحوالي 30 %، ومنها مسحوق الغسيل الذي يباع في المؤسسة بسعر يبدأ بـ 2350 ليرة حتى 3000 ليرة للكيس بوزن 2 كغ، حسب النوع، على حين سعره في السوق حوالي 4800 ليرة على الأقل.



وعن المراوح الكهربائية، أكد دلالة أن المؤسسة طرحت مراوح كهربائية من النوعية الفاخرة بسعر يبدأ بـ 28 ألف ليرة (75 – 120 ألفاً في السوق)، مشيراً إلى نفاد الدفعة الأولى كاملة بزمن قياسي، والمؤسسة تعمل على طرح دفعات جديدة حالياً بجميع صالاتها وفروعها في المحافظة.



الوطن