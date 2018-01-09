السورية للتجارة بالسويداء: صرف 265 مليون ليرة أثمان التفاح
أنهى فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء عمليات صرف أثمان التفاح المسوق للمؤسسة للموسم الحالي وذلك بمبالغ وصلت إلى 265 مليون ليرة.
وأشارت مديرة الفرع المهندسة هيام القطامي إلى أن كميات التفاح المستجرة بلغت نحو 1377 طنا تم تسويق نحو 100 طن منها لفروع المؤسسة والأسواق وعدد من الصالات.
من جهة ثانية لفتت القطامي إلى بدء إجراء تخفيضات جديدة على أسعار المواد الغذائية والمنظفات في الصالات بين 15 و40 بالمئة على أن تشمل باقي المواد خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء فتح الشهر الماضي باب التقسيط للسلع المعمرة الكهربائية والمنزلية للعاملين بالدولة بسقف قدره 250 ألف ليرة.
ويبلغ عدد المنافذ التابعة لفرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء 81 منفذا
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