السورية للتجارة بالسويداء تطرح مادة السكر بأسعار مخفضة
بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء طرح مادة السكر بأكياس ذات أوزان مختلفة وأسعار جديدة مخفضة عن السوق بهدف تلبية احتياجات المواطنين منها.
وأشارت مدير فرع المؤسسة المهندسة هيام القطامي إلى أن سعر كيس السكر زنة 1 كغ 275 ليرة و5 كغ 1350 ليرة و50 كغ 12500 ليرة بحيث يتم بيع كميات محدودة منها للمواطنين وليس للتجار.
من جهة ثانية لفتت إلى مواصلة الفرع تسويق محصول التفاح وفق الأسعار التأشيرية المعتمدة حيث وصلت الكميات المستلمة إلى 500 طن مع متابعة طرح مادة البطاطا بالصالات بأسعار مخفضة وتخصيص سيارات لنقلها للعاملين بالدوائر الرسمية الراغبة بذلك.
ويبلغ عدد منافذ البيع التابعة لفرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء 81 منفذا.
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