السورية للتجارة بالسويداء تطرح مادة السكر بأسعار مخفضة

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء طرح مادة السكر بأكياس ذات أوزان مختلفة وأسعار جديدة مخفضة عن السوق بهدف تلبية احتياجات المواطنين منها.

وأشارت مدير فرع المؤسسة المهندسة هيام القطامي إلى أن سعر كيس السكر زنة 1 كغ 275 ليرة و5 كغ 1350 ليرة و50 كغ 12500 ليرة بحيث يتم بيع كميات محدودة منها للمواطنين وليس للتجار.