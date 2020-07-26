السورية للتجارة.. الرز على البطاقة الذكية قريباً و الزيت قيد المتابعة

أكد مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم أنه سوف يتم البدء بتوزيع مادة الرز قريباً بعد أن قامت بنقل الكميات اللازمة إلى المحافظات.



وبالنسبة لمادة الزيت أوضح نجم أنه ما زال موضوعها قيد المتابعة من كل الجهات ذات العلاقة، مؤكداً متابعة توزيع مادة السكر على البطاقة الذكية.

ولفت إلى أن المؤسسة تعمل بشكل جاد لتقوية دورها في التدخل الإيجابي بالسوق من خلال الاستمرار في التوسع الأفقي وفتح صالات جديدة في كل المحافظات وتأمين جميع المواد الغذائية وغير الغذائية والمنظفات والبقوليات واللحوم.



وعن الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة لمعالجة أوضاع العمال المياومين الذين مضى على وجودهم وعملهم في المؤسسة وفروعها بضع سنوات، أوضح نجم أن موضوع هؤلاء العمال متعلق بتصديق الهيكل الوظيفي للمؤسسة الموجود حالياً في وزاره التنمية الإدارية.







الوطن