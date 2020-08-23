السورية للاتصالات: قطع الإنترنت صباحاً خلال امتحانات الدورة الثانية الإضافية للثانوية العامة

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه سيتم قطع الإنترنت طيلة فترة الدورة الثانية الإضافية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة الممتدة من الـ 22 ولغاية الـ 31 من آب الجاري.



وقالت الشركة في بيان : “بناء على طلب وزارة التربية لضمان حسن سير العملية الامتحانية للطلبة سيتم قطع الإنترنت طيلة فترة الدورة الثانية الإضافية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة اعتباراً من الـ 22 وحتى الـ 31 من شهر آب الجاري باستثناء يوم الجمعة الـ 28 منه”.



وبينت الشركة أن قطع الإنترنت يوم الأحد 23-8-2020 سيكون من الساعة الرابعة فجراً وحتى الـ 8 صباحاً بينما سيكون في باقي أيام الامتحانات من الساعة الرابعة فجراً وحتى التاسعة صباحاً.



وبدأت صباح الامس امتحانات الدورة الثانية الإضافية لشهادة الثانوية العامة بفرعيها “العلمي والأدبي” والثانوية المهنية بفروعها “التجارية والنسوية والصناعية” والثانوية الشرعية لعام 2020 في 801 مركز امتحاني موزعة على مختلف المحافظات وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.



تشرين