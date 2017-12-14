السورية للاتصالات: تعويض نحو 70 بالمئة من سعة الانترنت المفقودة

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه تم منتصف ليل أمس تعويض نحو 70 بالمئة من سعة الانترنت التي تم فقدانها بسبب تعطل أحد الكوابل البحرية خلال الأيام الماضية.

وكانت الشركة أعلنت يوم أمس الأول أن جودة الانترنت ستنخفض نتيجة تعطل الكبل الضوئي البحري الذي يربط مدينتي طرطوس والاسكندرية في المياه الإقليمية المصرية وانه “يتم العمل على تعويض السعة المطلوبة على مسار دولي آخر جرى توسيعه وتحديثه منذ فترة قصيرة لتعود جودة الخدمة بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها عشرة أيام”.