السورية للاتصالات تعمل على إيصال الإنترنت إلى المنازل بسرعات عالية جداً

تعمل الشركة السورية للاتصالات حالياً على إطلاق خدمة جديدة نوعية “FTTH” وهي إيصال الانترنت إلى المنازل بسرعات عالية تراوح بين 8 و16 ميغا بالثانية بواسطة الكبل الضوئي وتسمى “الفايبر المنزلي”، وسيتم إطلاق الخدمة في 6 محافظات، وفي دمشق سيتم إطلاقها في مركزي المزة والمهاجرين. وهذه التقنية عبارة عن نقل البيانات والمعلومات داخل أسلاك زجاجية بسرعات عالية جدًا تعادل سرعة الضوء، وتعتبر من أفضل وسائل الاتصال الموجودة وأكثرها ثباتًا، كونها لا تتأثر بالعوامل الخارجية، مثل التشويش والرياح والحرارة الخارجية وغيرها.



وقد بدأت الأعمال المدنية لهذه الخدمة ، وخلال شهرين تقريباً تستطيع الشركة أن نخدم الزبائن بها، وهناك خدمات أخرى نوعية سيتم إطلاقها قريباً.



وبيّنت مصادر الشركة أن هناك صعوبات كثيرة تواجه العمل، فالكوادر قليلة جداً في هذا الاختصاص نتيجة عدم الوعي الكامل لمفهوم التسويق على اعتبار أن المنظمات الاحتكارية لا تولي له أهمية، كما أن عناصر المبيعات هم أكثر من عناصر التسويق، وفي هذا الإطار يتم إجراء دورات تأهيل وتدريب في مجال التسويق.



وفيما يخص أسعار الانترنت توضح مصادر الشركة أن أسعار الانترنت عالمية وأسعارنا منخفضة مقارنة بالدول الأخرى؛ فخدمات الصوت أي الاتصالات المحلية والقطرية هي منخفضة عن كلفها الأساسية كوننا نعتمد على صندوق الخدمة الشاملة وهو يقدم الدعم للخدمات، أما في الانترنت فأسعارنا أقل من الدول المجاورة بما يقارب 10% على الأقل فيما يخص ال ADSL.



وتضيف المصادر..الجهات التي تنافسنا مزودات خدمة الانترنت وهي جهات مرخصة نظامياً، ونحن عندما تحولنا لشركة بدأنا نجاري تلك المزودات بتقديم العروض، وفي هذا الإطار فإن عدد مشتركي الشركة يعادل 60% من حجم السوق، ووصل إلى950 ألف مشترك أي ما يقارب المليون، في حين أن عدد مشتركي المزودات الخاصة450 ألف مشترك، منوهةً إلى أنه يتقدم للشركة الكثير من الطلبات التي ترغب بنقل الانترنت لديها من المزودات الخاصة لمزونا أي مزود تراسل، على اعتبار أنه مزود قادر على المنافسة، ولديه جودة قوية وسعر مناسب وخدمة ما بعد المبيع.



وتختم المصادر بأن الشركة تسعى بشكل مستمر لأن تقدم الانترنت بحسب احتياجات الناس وقدرتهم الشرائية، ولكن هناك مشكلة بأن كلف الانترنت عالمية، ونحن لا نستطيع أن نخفض الأسعار بأقل من كلفها بحيث إننا نضع هوامش ربح بسيطة لكي تقدم الخدمة للزبون بسعر مناسب، منوهةً إلى أن تخفيض الأجور مرتبط بانخفاض التكاليف أو دعم الخدمة بطريقة معينة لتغطية جانب من الكلف.



ثورة أون لاين