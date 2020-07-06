“قسد” تعتقل عدد من المدنيين بعد اقتحام منازلهم في دير الزور
ريف الحسكة .. طفلة ضحية لاشتباكات المجموعات المسلحة المدعومة تركياً
تفجير جديد يوقع ضحايا ومصابين في مدينة عفرين شمال حلب
تطور ميداني على جبهة إدلب
جهود تركيّة لتشكيل «جيش منظّم» في إدلب
النص الكامل لبيان قمة أستانا السادسة
الولايات المتحدة تنقل عدد من معتقلي “داعش” من سورية إلى العراق
الحسكة.. الاحتلال التركي يستهدف خطوط التماس مع الجيش بالقنابل المضيئة ويعتدي مجدداً على قرى المدنيين
مسلحون مدعومون تركياً يحرقون أراضٍ زراعية في الباب شرق حلب
الرقابة المالية في سوريا: أكثر من 13 مليار ليرة قيمة عمليات الفساد المكتشفة في 2019
بيان حول استجابة وزارة الصحة لجائحة فيروس كورونا المستجد
ريف دير الزور.. سكان غرانيج يتظاهرون ضد “قسد” مطالبين بالإفراج عن المعتقلين
مجهولون يفجرون خط لنقل النفط بحقل التنك في ريف دير الزور
المجموعات المسلحة التابعة لتركيا تواصل التنقيب عن الآثار في عفرين
إصابة مدني بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في ريف درعا

السورية للاتصالات تعلن أسماء الناجحين في الامتحان التحريري لمسابقتها

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أسماء الناجحين في الامتحان التحريري الذي أجرته للمتقدمين لمسابقتها المعلن عنها في 19-1-2020 للتعاقد مع 487 شخصا من خريجي الجامعات والمعاهد وحملة الشهادتين الثانوية والإعدادية لشغل وظائف لصالح الإدارة المركزية فرع اتصالات دمشق وريفها.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الناجحين سيخضعون لاختبار شفهي يحدد موعده ومكانه في وقت لاحق.

ويمكن للراغبين الاطلاع على أسماء الناجحين من خلال موقع الشركة الالكتروني أو على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وكانت الشركة السورية للاتصالات أجرت في الـ 27 من حزيران الماضي الامتحان التحريري للمتقدمين للمسابقة.