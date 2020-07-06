السورية للاتصالات تعلن أسماء الناجحين في الامتحان التحريري لمسابقتها

أعلنت الشركة السورية للاتصالات أسماء الناجحين في الامتحان التحريري الذي أجرته للمتقدمين لمسابقتها المعلن عنها في 19-1-2020 للتعاقد مع 487 شخصا من خريجي الجامعات والمعاهد وحملة الشهادتين الثانوية والإعدادية لشغل وظائف لصالح الإدارة المركزية فرع اتصالات دمشق وريفها.



وأشارت الشركة في بيان إلى أن الناجحين سيخضعون لاختبار شفهي يحدد موعده ومكانه في وقت لاحق.



ويمكن للراغبين الاطلاع على أسماء الناجحين من خلال موقع الشركة الالكتروني أو على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.



وكانت الشركة السورية للاتصالات أجرت في الـ 27 من حزيران الماضي الامتحان التحريري للمتقدمين للمسابقة.