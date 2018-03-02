السورية للاتصالات تطلق عروضاً لخدمات الانترنت

أطلقت الشركة السورية للاتصالات اليوم عدة عروض ترويجية متاح الاشتراك بها خلال شهر آذار الجاري تتضمن جملة من التخفيضات للمشتركين الحاليين والجدد على خدمات الانترنت سواء لعملية الاشتراك الجديد أو رفع سرعة الانترنت.

وذكرت الشركة أن “الهدف من العروض الترويجية نشر خدمات الانترنت وتدعيم حضورها”، مبينة أن العروض تتضمن تركيب بوابات تراسل “ADSL” يحصل فيها المشترك الذي يقوم بالاشتراك بسرعة 2 أو 4 ميغا على شهر مجاني خلال الدورة الهاتفية الثالثة إضافة إلى منح المشتركين الحاليين حسم قدره 35 بالمئة من أجور الاشتراك الشهري للسرعة الجديدة لمدة شهرين متواصلين خلال الدورة الهاتفية الثالثة أيار وحزيران.