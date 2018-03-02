استشهاد وجرح 5 مدنيين نتيجة استهداف التحالف الأمريكي لقرية الصفاوي بريف الحسكة
التنظيمات الإرهابية تلقت تعليمات لاستخدام مواد سامة في الغوطة الشرقية واتهام الجيش
مركز المصالحة الروسي: المسلحون يهاجمون القوات السورية في الغوطة الشرقية
«قضم الغوطة» مستمر... و«التركستاني» ينقذ «النصرة» في إدلب
الأمم المتحدة: مبادرة روسيا إيجابية... وغير كافية
النشرة الميدانية لمساء اليوم الجمعة
بوتين: استمرار قصف الإرهابيين للأحياء السكنية في دمشق أمر غير مقبول ولا يمكن احتماله
لافروف: مستمرون بدعم الجيش السوري لاجتثاث الإرهاب
الجيش يتقدم في الغوطة على محورين
مسلسل الاغتيالات يبدأ في الرقة... آن أوان التخلص من «الشهود»
النشرة الميدانية المسائية
لافروف: واشنطن توجه ادعاءات سخيفة لدمشق في مجال الأسلحة الكيميائية
الجعفري: المجموعات الإرهابية تستغل المدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية في الغوطة الشرقية
لليوم الثاني الإرهابيون يمنعون المدنيين من الخروج عبر “الوافدين”
تركيا تواصل خرقها لقرار مجلس الأمن 2401

السورية للاتصالات تطلق عروضاً لخدمات الانترنت

 

أطلقت الشركة السورية للاتصالات اليوم عدة عروض ترويجية متاح الاشتراك بها خلال شهر آذار الجاري تتضمن جملة من التخفيضات للمشتركين الحاليين والجدد على خدمات الانترنت سواء لعملية الاشتراك الجديد أو رفع سرعة الانترنت.

وذكرت الشركة أن “الهدف من العروض الترويجية نشر خدمات الانترنت وتدعيم حضورها”، مبينة أن العروض تتضمن تركيب بوابات تراسل “ADSL” يحصل فيها المشترك الذي يقوم بالاشتراك بسرعة 2 أو 4 ميغا على شهر مجاني خلال الدورة الهاتفية الثالثة إضافة إلى منح المشتركين الحاليين حسم قدره 35 بالمئة من أجور الاشتراك الشهري للسرعة الجديدة لمدة شهرين متواصلين خلال الدورة الهاتفية الثالثة أيار وحزيران.

وأشارت الشركة إلى باب الاشتراك بالميزات الجديدة مفتوح طيلة شهر آذار ويتم من خلال مراجعة المركز الهاتفي وتقديم طلب الاشتراك لافتة إلى أنه بعد انتهاء العرض تطبق التعرفة المعتمدة للسرعات المشترك بها تلقائياً.

المصدر: سانا

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.