السورية للاتصالات تدرس إمكانية زيادة أسعار باقات الإنترنت

كشف مدير الإدارة التجارية بالشركة السورية للاتصالات أيهم دلول، عن التوجه العام في الشركة إلى إعادة النظر في أسعار جميع الخدمات التي تقدمها بعد إجراء دراسات تحليلية للسوق، ليتم تطبيق أي زيادة محتملة بطريقة مدروسة تناسب كافة الشرائح.



وبين دلول في حديثه لإذاعة “شام إف إم”، أن تجربة باقات الانترنت أو سياسة الاستخدام العادل أثبتت فعاليتها بتحسين جودة خدمات الانترنت المقدمة لكافة شرائح المشتركين.



ولفت إلى أن التقارير الدورية التي أُعدت حول خدمة باقات الانترنت في الأشهر الثلاثة الماضية، أكدت تحسن الخدمة ومستوى جودتها وانخفاض مؤشرات الاختناقات على البوابة الدولية والتجهيزات الفينة المرتبطة بخدمة الانترنت، هذه المؤشرات انعكست بارتياح عام لدى شريحة واسعة من المستخدمين.



كما أكد مدير الإدارة التجارية بالشركة السورية للاتصالات أن 65% من المشتركين اكتفوا بالحجم المقدم للسرعات المحددة ولم يستخدموها بشكل كامل، و10% من المشتركين لم يتجاوزوا الحد المسموح لهم حسب السرعة فيما كانت طلبات رفع سرعة الإنترنت التي وردت إلينا بعد تطبيق نظام الباقات في غالبيتها من شريحة 512 إلى 1 ميغا.



وفي مطلع شهر آذار الفائت، بدأت وزارة الاتصالات تطبيق آلية جديدة لتقديم خدمات الإنترنت الثابت ADSL، وذلك وفق 5 شرائح تتراوح حجم الاستهلاك الشهري فيها بين 30 غيغا شهرياً و175 غيغا، كما أتاحت الآلية الجديدة لكل من يرغب بزيادة حجم الاستهلاك المعتاد أو السرعة لديه، شراء باقات متنوعة ستطرحها الهيئة (عن طريق المزودات) مع بدء تطبيق الآلية الجديدة بأسعار تناسب مختلف الشرائح.



وفي شهر تموز 2019، أكد وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب وجود خطة لتحسين الإنترنت، نافياً دراسة زيادة أجورها لا حالياً ولا مستقبلاً، مضيفاً أن نظام الباقات ما زال يدرس وليس له علاقة بزيادة الأجور وإنما يحقق العدالة بين المشتركين، وأن أي تطور في هذا الموضوع سيتم الحديث عنه بشكل واسع وشفاف.