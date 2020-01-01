السورية للاتصالات: أي مشترك يعاني من بطء الإنترنت ولا يعلم السبب عليه الاتصال بنا

أكد مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات أيهم دلول أن الشركة تعمل على إدخال تقنية جديدة لمعالجة بطء الانترنت.



وصرّح دلول لإذاعة “ميلودي إف إم” بأن التقنية هي FTTH وIPTV لمعالجة هذا الجانب، وأيضاً تقنية الــ Fixed LTE في المناطق الريفية والمناطق المستعادة وهو قيد دراسة العروض الفنية، ومن المتوقع وضع المشروع بالخدمة قريباً، ويمكن من خلاله إيصال خدمة الصوت والإنترنت إلى المشتركين بسرعة تصل لــ 8M دون اللجوء إلى شبكات نحاسية.



وتحدث مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات عن أسباب بطء خدمة الانترنت، مشيراً إلى أن هذه الحالات “فردية” وليست ظاهرة، مضيفاً: “لدينا مشتركين بسرعات تصل إلى 100 ميغا على تقنية FTTB وليس هناك اختناق على البوابة الدولية، ويوجد خطة استراتيجية لنشر خدمة الــ FTTH في محافظات (دمشق، حمص، حماه، حلب، اللاذقية، طرطوس، السويداء)”.



كما تابع دلول أنه من الأسباب الهامة لبطء الإنترنت هو بعد المشترك عن المركز الهاتفي فوق حدود الدارة، وخطة الشركة هي نشر الخدمات الحديثة FTTH – FTTN – FIXED LTE، إضافة إلى التمديدات الداخلية ضمن المنزل وتداخلها مع الشبكة الكهربائي.



ووفقاً لما بينه دلول فإن من الأسباب بطء الانترنت أيضاً وجود عدد كبير من أجهزة smart phones ضمن نفس المنزل.



ونوه دلول إلى أنه يمكن لأي مشترك يعاني من بطء الإنترنت ولا يعلم السبب الاتصال على الرقم 100 الخاص بالدعم الفني للشكاوى وعلى مدار 24/7، حيث يقوم الــ Call Center بفحص الخط النحاسي للمشترك ومعالجة المشكلة إن وجدت مع تقديم الإرشادات اللازمة للمشترك بخصوص تصحيح التمديدات الكهربائية ضمن المنزل.



وفي منتصف شهر شباط الفائت، كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أن لدى الوزارة خطة لتحسين واقع الإنترنت في سورية، معلناً أن عدد المشتركين حالياً 1.4 مليون من أصل 1.6 مليون بوابة متوافرة.



وتعاني سورية من ضعف سرعة الإنترنت، رغم أنها تصدرت عربياً واحتلت المركز الخامس عالمياً في انخفاض أسعار الإنترنت، وفقاً لدراسة بريطانية نشرها مركز “BDRC Continental” المتخصص في الأبحاث نهاية 2017.