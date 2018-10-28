السواح: الحكومة لا تدعم سوى الخبز.. وما يتم الحديث عن أخذ مواد مدعومة لدول الجوار غير صحيح

أكد معاون وزير النقل عمار كمال أنه قريباً سيتم اتخاذ قرار بمنع دخول السيارات الأردنية الخاصة إلى سورية، مضيفاً: “الحقيقة بعد فتح المعبر تبين أن هناك سوء معاملة للسيارات السورية”.



وتركزت المناقشات خلال ورشة العمل التي أقامها المرصد العمالي للدراسات والبحوث التابع للاتحاد العام لنقابات العمال حول أثر فتح المنافذ الحدودية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية بحضور نخبة من رجال الاقتصاد.



وشدد رئيس الاتحاد جمال قادري على عدم الاستمرار بالتعامل بلغة العواطف مع الدول الأخرى بل العمل وفق قاعدة المصالح التي تتعامل وفقها دول العالم، مضيفاً: “هناك هواجس لدى المواطن بعد ما سمعناه وشاهدناه عن الاتفاقية التي بموجبها فتح المنفذ الحدودي”.



وأبدى عضو مجلس الشعب أحمد الكزبري اعتراضاً كلياً على عدم تطبيق المعاملة بالمثل باتفاق إعادة فتح منفذ نصيب وفي كل المنافذ، معتبراً أن هناك غلطاً بين الحكومة والمواطن وللأسف المواطن لا قيمة له في قرارات وإجراءات الحكومة.



ورأى رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح أن تجار المواد الغذائية والألبسة والنسيجية بالأردن ودول الخليج سوريون، مضيفاً: “ما يتم الحديث عن أخذ مواد مدعومة هذا غير صحيح لأن الحكومة لا تدعم سوى الخبز”.



وكشف معاون مدير عام الجمارك سميح قصيري أنه دخل إلى سورية عبر نصيب نحو 2821 سيارة عامة وخاصة.



الوطن أون لاين