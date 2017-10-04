السنة التحضيرية تتسبب في هروب الطلبة إلى الجامعات الخاصة !!

لا يبدي كثير من المعنيين والأكاديميين من أهل الاختصاص الرضا عن إجراءات السنة التحضيرية التي طبّقتها وزارة التعليم العالي منذ عامين في الكليات الطبية للجامعات الحكومية، ففي الوقت الذي اعتبر فيه بعضهم أنها شكّلت أعباء إضافية على الجامعات الحكومية، وجّه آخرون تهماً بأنها تسبّبت في هروب الطلبة باتجاه الجامعات الخاصة، لتستغل الأخيرة ذلك من دون أن توجد الوزارة آلية تضبط عملية قبول طلبة الكليات الطبية في الجامعات الخاصة.

ومع تشدّد الوزارة الحاسم والكبير في إجراءات السنة التحضيرية وقيامها بالإشراف على الامتحانات، إلا أنها أغفلت عملية القبول الجامعي في الجامعات الخاصة التي لا تحكمها سنة تحضيرية، ليؤكد أمين فرع جامعة دمشق للحزب الدكتور خالد الحلبوني أنه منذ بدء التسجيل الجامعي امتلأت المقاعد في الكليات الطبية للجامعات الخاصة بسبب هروب الطلاب من السنة التحضيرية، كما غابت آلية القبول فيما يسمى “الطبيات” وقام بعض الموظفين باحتكار المقاعد وتسجيلها بأسماء وهمية ومن ثم بيعها للطلاب.