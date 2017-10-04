السنة التحضيرية تتسبب في هروب الطلبة إلى الجامعات الخاصة !!
لا يبدي كثير من المعنيين والأكاديميين من أهل الاختصاص الرضا عن إجراءات السنة التحضيرية التي طبّقتها وزارة التعليم العالي منذ عامين في الكليات الطبية للجامعات الحكومية، ففي الوقت الذي اعتبر فيه بعضهم أنها شكّلت أعباء إضافية على الجامعات الحكومية، وجّه آخرون تهماً بأنها تسبّبت في هروب الطلبة باتجاه الجامعات الخاصة، لتستغل الأخيرة ذلك من دون أن توجد الوزارة آلية تضبط عملية قبول طلبة الكليات الطبية في الجامعات الخاصة.
ومع تشدّد الوزارة الحاسم والكبير في إجراءات السنة التحضيرية وقيامها بالإشراف على الامتحانات، إلا أنها أغفلت عملية القبول الجامعي في الجامعات الخاصة التي لا تحكمها سنة تحضيرية، ليؤكد أمين فرع جامعة دمشق للحزب الدكتور خالد الحلبوني أنه منذ بدء التسجيل الجامعي امتلأت المقاعد في الكليات الطبية للجامعات الخاصة بسبب هروب الطلاب من السنة التحضيرية، كما غابت آلية القبول فيما يسمى “الطبيات” وقام بعض الموظفين باحتكار المقاعد وتسجيلها بأسماء وهمية ومن ثم بيعها للطلاب.
وزارة التعليم العالي شدّدت على أن السنة التحضيرية أثبتت نجاحها وهي دليل على نوعية العلم في الجامعات الحكومية وصدق النتائج، علماً أن الدراسة المفصلة التي توصّلت إليها الوزارة في كشف نتائج بعض الطلبة الذين حصلوا على نتائجهم بالغش دليل على ذلك، في الوقت الذي رسب فيه بعض الطلبة في جميع المواد، بينما اجتاز الطالب الشاطر الامتحان ونجح بسهولة.
بالتزامن مع ذلك عملت الوزارة على فتح السنة التحضيرية على الاختصاصات الأخرى كإجراء جديد وإيجابي هذا العام لإخراج نسبة 10% من الطلبة مع نهاية العام، فلم تعُد السنة التحضيرية مغلقة، مع تعديل معدل السنة التحضيرية ليصبح 60% و40% للثانوية العامة في ظل قيام الوزارة بتطوير السنة التحضيرية، علماً أن عدد الطلبة بلغ نحو 7745 طالباً وطالبة هذا العام.
وفي السياق نفسه أبدى بعض المشرفين في الكليات الطبية امتعاضهم لأن الجامعات الحكومية تتحمل أعباء السنة التحضيرية من أجل إخراج نسبة 10% من الطلبة، في الوقت الذي لم يخفِ فيه بعضهم حساسيتهم لعدم ثقة الوزارة وإشرافها على امتحانات السنة التحضيرية وهم الذين يشرفون على تعليم الطالب من السنة الأولى حتى السنة السادسة.
وفي أحد المؤتمرات الصحفية السابقة للوزارة استفسر عن آلية القبول “للطبيات” في الجامعات الخاصة، وكان الرد بأن لهذه الجامعات نظامها المستقل ولا يمكن إجراء سنة تحضيرية لها، علماً أن أقساط أغلب الجامعات الخاصة تشهد ارتفاعاً مع بداية كل عام دراسي تحت ذريعة الظروف الراهنة وعدم بقاء أي تكلفة على حالها.
المصدر: البعث
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