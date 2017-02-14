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السماح لغرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها باستيراد مادة المازوت برا من لبنان

بناء على توصية اللجنة الاقتصادية في اجتماعها المنعقد أمس تم السماح لغرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها باستيراد مادة المازوت براً من لبنان.

وبينت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في بيان لها أن توزيع المادة سيتم بإشراف كل من غرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها وذلك بعد أن تتم موافاة الوزارة باسم المستورد للحصول على الموافقات اللازمة أصولا.

و بين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أهمية هذا القرار كونه يشكل حلاً إسعافيا لاحتياجات الصناعيين من مادة المازوت موضحاً أن “الاستيراد براً يؤمن السرعة في تأمين المادة وخاصة من لبنان كونه بلدا قريبا وبالتالي يستطيع الصناعيون الحصول على صهاريج المازوت خلال يومين بينما آلية الاستيراد بحراً شاقة بالنسبة لهم وتستغرق وقتا طويلا لتأمين الاحتياجات”.

ولفت الدبس إلى أن الموافقة على الاستيراد براً كحل إسعافي كانت بناء على طلب كل من غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة دمشق لمساعدة الصناعيين والتجار في تأمين احتياجاتهم من المادة لزوم استمرار إنتاج المصانع والمعامل.

سانا

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