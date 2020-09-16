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السماح لعدد من شركات الحوالات الداخلية بإعادة تقديم خدماتها

أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قراراً سمحت بموجبه لعدد من شركات الحوالات المالية الداخلية بإعادة تقديم خدمات الحوالات الداخلية اعتباراً من اليوم.


وأوضحت الهيئة أنها سمحت لشركات “شامنا وإرسال وفرعون” بإعادة تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية في جميع فروعها ومقراتها اعتباراً من 15 أيلول الجاري باستثناء بعض الفروع التابعة لهذه الشركات إلى حين البت بالمخالفات القانونية المتعلقة بها.


وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات الناظمة لعمل الشركات وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الحوالات ذات المصدر الخارجي إضافة إلى منح الأولوية لتسليم الحوالات العالقة لدى الشركات خلال الفترة الماضية لأصحابها منوهة بأنه سيتم تكثيف الرقابة على الشركات خلال الفترة القادمة من قبل كل الجهات الإشرافية والرقابية “كل حسب اختصاصه” للتأكد من الالتزام بشروط واحكام التراخيص الممنوحة لها والإطار التنظيمي النافذ وتقييم نتائج الرقابة نهاية العام. 