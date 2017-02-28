أقر مجلس التعليم العالي دورة للمقررات غير المتماثلة لطلاب دبلوم التأهيل التربوي للدارسين في إدلب والمستضافين في الجامعات الأخرى، كما وافق على إجراء دورة للمقررات غير المتماثلة متممة للفصل الأول لطلاب جامعة الفرات، ، كما صدر قرار بتشميل ذوي شهداء قوى الأمن الداخلي المسجلين في التعليم المفتوح بتخفيض الرسوم. وفي السياق سمح مجلس التعليم العالي بتكليف حملة الماجستير بالتدريس في الجامعات الخاصة، وتخصيص المنح المتوافرة في الجامعات الخاصة لأبناء وأشقاء وأزواج شهداء الحرب والعمليات الحربية وأبناء مقعدي الحرب، علماً أن عدد الجامعات الخاصة في سورية 21 جامعة. واستعرض مجلس التعليم في جلسته برئاسة الدكتور عاطف النداف وزير التعليم المواضيع التي تمت مناقشتها والتطرق لها من أعضاء مجلس الشعب بجلسة المجلس التي انعقدت بتاريخ 22/2/2017 بما يخص أداء وزارة التعليم العالي والقضايا المتعلقة بعملها، حيث تم اتخاذ عدة قرارات ضمن إطار تناول المجلس لموضوعات عدة تهم الجامعات الحكومية والخاصة. و قال رئيس جامعة حلب الدكتور مصطفى أفيوني:

إن إقرار دورة للمواد غير المتماثلة تأتي استجابة للكثير من الطلاب وبناء على طلب رئاسة جامعة حلب، حيث تقضي الدورة إعطاء فرصة للطلاب المتوقف تخرجهم على مقررين أو أكثر. وأشار أفيوني إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات طلاب حلب المستضافين والموطنين في الجامعات السورية ما ينعكس إيجاباً على استكمال تحصيلهم الدراسي، ذاكرا أن عدد طلاب حلب الذين يستكملون تحصيلهم الدراسي في الجامعات السورية يقدر بنحو 25 ألف طالب وطالبة. وفيما يخص السماح لحملة الماجستير التدريس في الجامعات الخاصة، أكدت مصادر وزارة التعليم العالي أن هذا الأمر يأتي بالاستفادة من طلاب الماجستير للتدريس في هذه الجامعات على أن يكون ذلك بنسب محددة ووفق ضوابط يضعها مجلس التعليم العالي، للاستفادة من إمكانات الطلاب في هذا المجال. وقالت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح الدكتورة صفاء أوتاني إن قرار التشميل يأتي تقديراً للتضحيات التي يقوم بها أفراد قوى الأمن الداخلي وذلك عبر تشميل ذوي الشهداء بتخفيض الرسوم بمعدل 50%، ليضاف ذلك إلى ذوي شهداء الجيش والقوات المسلحة المشمولين بتخفيض رسوم التسجيل على برامج التعليم المفتوح.

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن