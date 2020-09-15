السماح بعودة المعارض في سورية

أعلنت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية السماح بعودة تنظيم المعارض في سورية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس لكورونا.



وأكد مدير عام المؤسسة غسان الفاكياني أن عودة إقامة المعارض خطوة مهمة لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في سورية والترويج للمنتجات والخدمات التي تختص بها المعارض والتواصل بين المنتجين ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال والزبائن وإعطاء زخم جديد للاقتصاد الوطني.



وشدد الفاكياني على ضرورة تقيد الشركات المنظمة للمعارض بشروط وإجراءات التصدي لفيروس كورونا واستخدام 50 بالمئة فقط من مساحة الجناح للعرض بالحد الأقصى مع مراعاة التباعد المكاني.