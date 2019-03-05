السماح باستيراد مادتي الفيول والمازوت لمدة ثلاثة أشهر!

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قرارا يسمح لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت برا وبحرا لمدة ثلاثة أشهر والذي أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة عليه وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارات النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة.



ويأتي هذا القرار بهدف تأمين كميات إضافية تعزز استمرار العملية الإنتاجية وتدعم توريدات المشتقات النفطية بما يلبي حاجة المواطنين منها نظرا للوفورات التي تتحقق نتيجة هذا القرار.