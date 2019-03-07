السماح باستيراد مادة "اللاتكس "لمعمل موكيت السويداء لتلبية حاجة السوق المحلية

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح للشركة السورية الأردنية للصناعة / معمل موكيت السويداء/ باستيراد مادة اللاتكس على اعتبار أن الشركة المذكورة مشتركة بين الحكومتين السورية والأردنية ، وبهدف استمرار الشركة بالإنتاج كونها من الشركات الرابحة وتلبي حاجة السوق المحلية ، أيضا لعدم إمكانية تأمين المادة من مصادر أخرى نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض ولأن البضائع قد تم شحنها لصالح الشركة ووصلت إلى الأمانة الجمركية لمعبر نصيب.



وبينت اللجنة الاقتصادية في مذكرة لها أن القرار جاء بناء على مقترحي وزارتي (الاقتصاد والتجارة الخارجية - الصناعة) وذلك بمنح الشركة السورية الأردنية للصناعة / معمل موكيت السويداء/ - ولمرة واحدة فقط - إجازة استيراد لمادة اللاتكس (عصارات لاتكس تركيبي لصناعة الموكيت) من البند الجمركي / 4002.11.00/ من منشأ هولندي ومصدر الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.



شريطة التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لاستيراد المواد المطلوبة في المرات القادمة قبل شحنها من مصدرها