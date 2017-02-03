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السماح باستيراد البطاطا من مصر مقابل تصدير الحمضيات

وافق مجلس الوزراء على السماح باستيراد مادة البطاطا من مصر مقابل تصدير مادة الحمضيات ،وعليه أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة قراراً بالسماح باستيراد عشرة آلاف طن من البطاطا اعتباراً من الخامس من شباط الجاري ولغاية الخامس من شهر آذار المقبل.

وبناء على هذا القرار، قامت وزارة الزراعة، وفقاً لصحيفة رسمية، بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للتوجه والموافقة على منح إجازات استيراد مادة البطاطا خلال فترة غياب الإنتاج المحلي.

وكلفت المؤسسة السورية للتجارة باستيراد كمية 5000 طن مقابل تصدير عشرة آلاف طن من الحمضيات السورية، في حين تم تكليف اتحاد غرف التجارة السورية واتحاد غرف الزراعة ولجنة تسيير الأعمال مع سوق الهال بالتنسيق لاستيراد 5000 طن من البطاطا.

يذكر أن القرار سمح بالاستيراد شريطة أن تصل آخر إرسالية قبل منتصف آذار المقبل وفق الشروط الفنية والصحية النباتية الخاصة باستيراد البطاطا من مصر، وبكمية تكفي حاجة السوق إلى حين بدء موسم إنتاج البطاطا في سورية.

وكالات

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