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السماح باستيراد الأدوية من الشركات التي لديها مستودعات في المناطق الحرة

وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية المستندة على مقترح وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك بالسماح باستيراد الأدوية من إنتاج الشركات التي يوجد لها مستودعات في المناطق الحرة، مملوكة من قبلها، ومراقبة من قبل وزارة الصحة في البلد المصدر منه، والبلد المصدر له، على أن يتم عرض كل حالة على حدة على وزارة الصحة للبت بشأنها.

وفي هذا السياق بين مصدر مطلع على عمل المناطق الحرة بأنه حتى الآن ليس هناك تفسير واضح للتوصية، لكن القرار يعتبر بحد ذاته جيداً، لجهة السماح بتخزين وتأمين مستلزمات الأدوية في المناطق الحرة.

وذكر المصدر أن يكون لكل شركة منتجة للأدوية مستودع في المناطق الحرة سواء الشركات السورية أو الأجنبية أولى من بقائها في المناطق الحرة بدول الجوار.وبين أن هناك اجتماعاً قريباً بين وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة الخارجية لمناقشة الموضوع والخروج بتعليمات واضحة، وسيتم بموجبها إقامة مستودعات للأدوية في المناطق الحرة.

 


هناء غانم