السلطات الهولندية ترحل وزيرة الأسرة في النظام التركي إلى ألمانيا

أعلن رئيس بلدية مدينة روتردام الهولندية أحمد أبو طالب أمس أن السلطات الهولندية رحلت وزيرة الأسرة في النظام التركي فاطمة بتول صيان قايا إلى ألمانيا.



ونقلت وكالة “ا ف ب” عن أبو طالب قوله للصحفيين: “إن قايا وصلت مساء أمس إلى روتردام بالسيارة آتية من ألمانيا وهي تسلك الآن الطريق المؤدية من روتردام إلى ألمانيا بمواكبة من الشرطة الهولندية التي ستوصلها إلى الحدود مؤكدا أن قايا “طردت إلى البلد الذي أتت منه”.



وكانت وسائل إعلام هولندية ذكرت أنه تم احتجاز وزيرة الاسرة فى النظام التركى فاطمة بتول صيان قايا بعد وصولها برا الى الاراضى الهولندية.



وتساءل أبو طالب: “ألا يعرف القادة الأتراك أنني رئيس بلدية مدينة تقع في منطقة قصفها النازيون”.



وكان رئيس النظام التركى رجب طيب اردوغان تهجم على السلطات الهولندية لرفضها استقبال وزير خارجيته مشبها قرارها بـ “ممارسات النازية” متوعدا كذلك بعدم السماح لرحلات الدبلوماسيين والسياسيين الهولنديين بالقدوم إلى بلاده.



وأشارت الوكالة إلى أنه بينما كانت قايا في طريقها إلى ألمانيا قامت الشرطة في روتردام بتفريق متظاهرين أتراك تجمعوا للاحتجاج على منع لاهاي وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو من المجيء إلى المدينة للمشاركة في تجمع مؤءيد للتعديلات الدستورية التي يصر نظام أردوغان على فرضها لإحكام سيطرته على مقاليد الحكم في البلاد.



وكان وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز أعلن يوم الخميس الماضي عدم ترحيب بلاده بزيارة وزير خارجية النظام التركي أوغلو الرامية للمشاركة في تجمع مؤءيد لهذه التعديلات.



يذكر أن أردوغان يصر على فرض التعديلات الدستورية الرامية لاحكام سيطرته على البلاد رغم معارضة أغلبية الاتراك لها الا انه يسعى لاستغلال حالة الطوارىء المفروضة على البلاد منذ منتصف تموز الماضى لطرح استفتاء لاقرارها.

وكالات